Lautaro sui social: “Supercoppa, manca solo un altro passo. Recuperiamo e…”

Il commento del capitano nerazzurro sulla vittoria in semifinale contro la Lazio

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha scritto un post dopo la vittoria nerazzurra in semifinale di Supercoppa contro la Lazio. Un tre a zero frutto di una prestazione davvero brillante da parte della formazione di Inzaghi che, come ha detto lui stesso, si è divertito molto a vedere giocare i suoi.