Il 2-0 è tutto a firma del portoghese, che ha giocato in attacco con Milito e Sneijder appena dietro: per Wesley 15 minuti praticamente da fermo, ma con il tocco di sempre, prima di alzare bandiera bianca. Zanetti, Cambiasso e pure Maicon i più in forma della compagnia in una squadra a forte trazione “tripletista”: erano ben 10 i reduci del 2010 nella trasferta georgiana (e di ritorno in bus hanno pure cantato «la capolista se ne va» come fanno i loro vecchi tifosi a San Siro)", si legge.