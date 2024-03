L'ex capitano dell'Inter, con le Leggende per una partita in Georgia poi vinta due a zero, ha scritto un post dedicato all'avventura vissuta con gli ex compagni

Alla fine l'hanno spuntata per due a zero le Leggende dell'Inter. E tra di loro c'era, immancabile, Javier Zanetti. L'ex capitano nerazzurro ha partecipato insieme a tanti altri ex giocatori interisti alla partita contro gli ex campioni georgiani che si è tenuta a Batumi.