VIDEO / Inter, lezione di arabo per 4. Bastoni: “Più chiaro di così…”

Bastoni, Pavard, Calhanoglu e Darmian sono stati chiamati alla prova arabo. Prima lezione per loro chiamati a a ricopiare in lingua araba. È quella del Paese che ospita loro e la Supercoppa. L'Inter giocherà in semifinale contro la Lazio venerdì 19 alle 20 ed eventualmente il 22 gennaio contro la vincente di Fiorentina-Napoli.