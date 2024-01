Romano: “Benzema-Inter? Non si sta muovendo nulla”

Frey aveva rivelato di contatti tra il francese e il club nerazzurro in caso fosse partito Sanchez, voci non confermate dall'esperto di mercato

Nel pomeriggio erano spuntate voci su un contatto tra Inter e Benzema qualora Sanchez lasciasse la squadra nerazzurra. La bomba è arrivata dall'ex portiere interista Sebastian Frey, ospite a TV Play, canale Twitch di calciomercato.it, che aveva detto: "Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’Inter può essere una possibilità".