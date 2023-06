Inter, il Basilea non riscatterà Males: richiesta troppo alta, si fa avanti lo Stoccarda

L'attaccante svizzero, classe 2001, è destinato a rientrare a Milano per fine prestito: il punto sul suo futuro

Ancora tutto da scrivere il futuro di Darian Males: secondo il quotidiano elvetico Blick, il Basilea non riscatterà l'attaccante classe 2001, che farà così ritorno all'Inter dopo 2 anni e mezzo di prestito. Troppo alta la richiesta di 4 milioni di euro da parte dei nerazzurri: l'unica ipotesi è quella di un nuovo prestito, ma da viale della Liberazione non arrivano segnali in tal senso.