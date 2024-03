Decima vittoria consecutiva in campionato, tredicesima se si contano tutte le competizioni. L'Inter riesce a sfatare anche il tabù Bologna grazie a un gol di Bisseck su assist di Bastoni, da terzo a terzo. "Da centrale a centrale. Da braccetto a braccetto, o da terzo a terzo. La sostanza non cambia: nell’Inter segnano tutti e tutti fanno assist. Quando lo faceva l’Olanda negli Anni ‘70, si chiamava totaalvoetbal. A questa versione moderna e cangiante del modello bisognerebbe trovare un nome piacentino, perché è cento per cento opera di Simone Inzaghi", sottolinea Repubblica .

"Sullo scudetto nerazzurro, la domanda non è più se lo vincerà, ma quando. Visto che i nerazzurri le vincono tutte, ritardare la festa spetta alle avversarie. Vincendo al Dall’Ara, dove era passato solo il Milan in agosto, l’Inter si è portata a 75 punti, tre in più di quanti ne ha fatti nell’intero campionato scorso. Nel giorno del 116esimo compleanno del club, i nerazzurri si sono tolti di mezzo l’ultima trasferta con una squadra fra le prime dieci in classifica, concedendosi il lusso di schierare riserve nella ripresa, da Klaassen ad Asllani. Un atto di forza evidente, contro una squadra «che meritatamente occupa la quarta posizione in classifica», Inzaghi dixit".