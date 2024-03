Le parole dell'ex calciatore prima della sfida di San Siro: in palio punti scudetto per i nerazzurri e la rincorsa alla qualificazione CL per gli azzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 20:51)

Paolo Cannavaro, prima della partita contro il Napoli, ha parlato dell'Interche arriva dall'eliminazione in Champions League per mano dell'Atletico Madrid. E ha parlato della formazione azzurra che arriva da un anno non proprio semplice dopo la vittoria, nella scorsa stagione dello scudetto. «Due squadre che devono fare la partita per vincere e c'è voglia di riscatto che dà qualcosa in più dopo momenti difficili. Per il Napoli è importante andare in CL per trattenere i giocatori e farli giocare a Napoli. Questa squadra sta rincorrendo da tempo ormai e il quinto posto sarebbe manna dal cielo», ha sottolineato l'ex calciatore.