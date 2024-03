Le critiche? Quando si è un grande club bisogna accettarle e conviverci, ma allo stesso tempo avere la consapevolezza di quanto fatto, un cammino che ci vede portare avanti una stagione bellissima: sottolineo la differenza tra essere primi in campionato e qualificarsi in Champions League, perché lo scudetto la vince sempre la più forte inassolto, mentre la competizione europea non la vince sempre la più forte. Con il vecchio regolamento sarebbe passati: ora le regole sono cambiate e le accettiamo. La differenza è stata minima, tra i rigori e l'inesperienza: tutto questo va catalogato con ottimismo facendo sì che sia un tesoro per il futuro.

Rimproverare qualcosa alle seconde linee? Ci sono occasioni in cui diventano determinanti, altre meno: ma questo vale anche per le prime. Quando sei in un grande club devi parlare di 24 giocatori che devono sempre rispondere al meglio: ci sta, le performance non sono sempre uguali. Noi abbiamo allestito una squadra con le potenzialità che potevamo esprimere: siamo contenti, non si può non annoverare la stagione in modo positivo.

Rinnovo di Lautaro? Siamo primi e abbiamo un vantaggio ma non dobbiamo assolutamente sederci: ci sono ancora tanti punti, dobbiamo conquistare ila riguardo il prima possibile e magari accompagnarlo con un record di punti, sarebbe bello. Siamo concentrati partita per partita per conquistare qualcosa di straordinario per la storia dell'Inter. Sicuramente arriveremo ad una conclusione prima della fine del campionato: oggi stiamo rallentando perché ci siamo dedicati a diversi impegni, ma il rapporto con lui e l'agente è splendido e non si può non arrivare ad un'unica soluzione, il prolungamento".

