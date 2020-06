L’Inter ha trovato un nuovo Sanchez. Per Conte era una certezza, ora può tornare a esserla

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, l’Inter tornerà in campo domenica sera nel recupero con la Samp. All’andata era stata la partita di Sanchez, prima decisivo poi espulso. E non è detto che non possa esserlo anche nel ritorno.

“Lautaro Martinez a Napoli ha messo a nudo tutte le fragilità di un ragazzo di appena 22 anni trovatosi al centro del tormentone di mercato più torrido dell’estate. E soprattutto perché Antonio Conte, una volta ripresi gli allenamenti, ha trovato un nuovo Sanchez, non più quello diventato indolente per le tante partite vissute da comparsa, ma quello che si aspettava di trovare quando aveva finalmente coronato il sogno di averlo ai suoi ordini”, spiega Tuttosport.

“Sanchez rappresentava una certezza nei pensieri dell’allenatore anche perché, a differenza dei compagni, sapeva cosa volesse dire vincere, come provano i tanti trofei conquistati. Sanchez, nei piani di inizio stagione, era stato scelto per essere il partner di Lukaku ma anche per la capacità di sapersi integrare con un attaccante come Martinez, poi l’esplosione del Toro, unita alle non perfette condizioni del cileno (che, prima di essere titolare a Genova aveva sommato appena 17 minuti tra Udinese e Lazio) hanno fatto cambiare gli orizzonti”, aggiunge il quotidiano.