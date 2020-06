Sky – Sanchez pronto a un ruolo da protagonista e occhio al futuro. L’Inter comincia a sondare…

Con Lautaro Martinez apparso non al top della forma, Alexis Sanchez si candida a una maglia da titolare contro la Sampdoria. Come riporta Sky Sport, il suo dossier potrebbe essere rivisto anche in ottica futura. “L’Inter e lo United infatti stanno parlando per prolungare di due mesi il prestito in scadenza a fine giugno in modo da terminare la stagione. In questi dialoghi, peró, l’Inter comincia a sondare la possibilità di rinnovare il prestito per un’altro anno. Certo ci sono evidenti ostacoli economici, a cominciare dall’ingaggio, ma la pista non è da considerarsi impossibile“, sottolinea Sky Sport.

(Sky Sport)