Giornata milanese per André Onana: l'ex portiere dell'Inter si è recato domenica a San Siro per assistere dal vivo al match dei suoi ex compagni di squadra contro il Cagliari, dopo di che ha cenato in un noto locale della città in compagnia di Dilan Zarate, promettente e talentuoso centrocampista colombiano classe 2007 della Primavera nerazzurra, con cui condivide lo stesso procuratore.