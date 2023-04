Panucci: “Lautaro e Barella insostituibili per l’Inter che ha avuto troppi alti e bassi”

«L'Inter è un anno che ha alti e bassi in campionato. Va in difficoltà, questa rosa qui non può essere così distante dal Napoli, ha fatto meno del suo valore. Nei momenti in cui deve vincere la partita non riesce a vincere, non trova quel fuoco che serve». Così Cristian Panucci prima di Inter-Juve, semifinale di ritorno della Coppa Italia.