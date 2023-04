Biasin: “Inter, non cadere nel tranello della Juve. Acerbi, riscatto meritato”

«L'Inter dovrà cercare di non cadere nel tranello della Juventus, quello degli incontri più recenti con i nerazzurri che creano tanto e i bianconeri che poi riescono a trovare comunque il modo di far male».Fabrizio Biasin, ospite di Mediaset, ha detto la sua su Inter-Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia che sta per cominciare a San Siro. «Raramente è mancata la prestazione. A Bologna una prestazione pessima ma non è stato sempre così. È mancato a volte il fuoco», ha aggiunto il giornalista.