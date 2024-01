Scudetto, che duello tra Inter e Juve. Nerazzurri con più tiri e possesso, bianconeri spietati

"Anche il possesso è sbilanciato a favore dei nerazzurri: 32’06” a partita (al 3° posto dopo Napoli e Bologna), contro i 26’48” della Juve (12a) sicuramente più abituata ad attendere e ripartire. Stesso discorso per il vantaggio territoriale: l’Inter fa in media 101 passaggi a partita nell’ultimo quarto di campo, la Juve 79. I tocchi totali dell’Inter sono 675 ogni 90 minuti, quelli della Juve 573. I bianconeri finiscono più spesso in fuorigioco, 40-26, e chiudono meglio la loro porta: 39 parate contro 45. La Juve fa vedere attacchi più veloci, ricorre a filtranti o lanci per punte in linea con gli ultimi difensori, produce scatti frequenti e più dribbling. Negli ultimi tempi il centravanti bianconero sta meno spalle alla porta. La Juve ha bisogno di meno occasioni per far gol e vincere. In media segna 1,5 gol a partita, mentre l’Inter ne realizza 2,3", analizza Gazzetta.