Inter, preparatore atletico Ripert premiato a Roma: importante riconoscimento

Importante premio ricevuto a Roma da Fabio Ripert, preparatore atletico dell'Inter da quando c'è Simone Inzaghi sulla panchina. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: "Un riconoscimento per Fabio Ripert, storico preparatore atletico dello staff di Simone Inzaghi e oggi protagonista in nerazzurro della cavalcata verso lo scudetto. A Roma, nell’ambito del premio nazionale Alberoandronico (poesia, narrativa, fotografia, cortometraggi e pittura le forme d’arte in gara), Ripert ha ricevuto il riconoscimento del presidente della giuria «per gli importanti traguardi raggiunti da Monte Mario all’Inter». Un riconoscimento anche per Gigi Di Biagio «per la diffusione della cultura dello sport da calciatore e da allenatore della Nazionale»", si legge.