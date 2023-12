Inter, chi in campo con la Real Socidead: 4 new-entry. Frattesi al posto di…

Simone Inzaghi , come fatto finora, prepara diversi cambi per la gara di stasera in Champions League contro la Real Sociedad. Queste le ultime di formazione dal Corriere dello Sport: "Sono ben quattro le potenziali new-entry rispetto alla formazione che, sabato scorso, ha travolto l’Udinese. Quella annunciata e, di fatto, confermata anche ieri è Frattesi , rimasto a guardare contro i friulani. Una scelta che l’ex-Sassuolo ha accolto con il sorriso proprio perché, nel momento in cui gli ha comunicato che non sarebbe entrato, Inzaghi gli ha garantito che sarebbe partito dall’inizio contro gli spagnoli e per la quarta volta di fila in Europa. Il vero dubbio, allora, era su chi gli avrebbe lasciato il posto. E, in base alle prove di ieri, ad andare in panchina dovrebbe essere Barella più di Mkhitaryan. Il centrocampista sardo sarà la carta da giocare nella ripresa, soprattutto in caso di necessità.

Al pari di uno tra Lautaro e Thuram, visto che là davanti tutto lascia credere che ci sarà Sanchez. Per il cileno è pronto lo stesso percorso di Frattesi: è rimasto a guardare in campionato e sarà nell’undici iniziale per la quarta volta di fila in Champions, dove ha messo a segno i suoi 2 gol stagionali. Appaiono più di gestione gli inserimenti di Carlos Augusto come braccetto sinistro ed, eventualmente, di Cuadrado sulla corsia destra, che, nel caso, sarebbe alla prima da titolare in nerazzurro. La scelta del brasiliano nasce dalla volontà di non caricare troppo Bastoni, rientrato giusto sabato dopo il guaio muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. Il colombiano, invece, non ha ancora un’intera partita nelle gambe e non andrebbe oltre l’ora in campo. Solo che Bisseck, positivo con l’Udinese, che non è abituato a giocare ogni 3-4 giorni. Nel caso, sarà proprio lui a sostituire Cuadrado, con spostamento in fascia di Darmian, ormai più che avvezzo al cambio di ruolo a gara in corso".