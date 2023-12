GdS – Inter, Inzaghi si affida al suo segreto. In attacco possibile scena già vista

Non chiamatelo turnover. Simone Inzaghi cambierà sì qualcosa, ma tenendo conto dell'importanza del match e della piena fiducia di chi sarà chiamato a scendere in campo. Il livello della sua Inter sarà comunque molto alto. Servono tre punti per blindare la vetta nel girone e presentarsi al prossimo sorteggio con un pizzico di tranquillità in più. Scrive oggi la Gazzetta dello Sport:

"Le rotazioni fin qui sono state il segreto di questa squadra, sia in termini di equilibri di spogliatoio sia di risultati, non c’è motivo di cambiare linea. In attacco Sanchez è favorito per una maglia, Thuram avvantaggiato su Lautaro come partner, il Toro può riposare come del resto gli è già successo nelle ultime due uscite di Champions. A centrocampo c’è Frattesi titolare, in fascia Cuadrado vede una maglia da titolare. Il piano è evitare le sofferenza della gara d’andata".