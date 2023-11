CorSera: “Inter, Champions palestra per lo scudetto: ecco la priorità assoluta”

Importante turnover per Simone Inzaghi in casa Inter per la trasferta di Champions League in programma a Salisburgo stasera

Importante turnover per Simone Inzaghi in casa Inter per la trasferta di Champions League in programma a Salisburgo stasera. Come evidenziato anche dal Corriere della Sera oggi, “lo scudetto resta la priorità assoluta, così in attacco si rivedrà Sanchez, quasi sicuramente in coppia con Thuram, con Lautaro in panchina per la seconda volta dopo Salerno. Accanto a lui, oltre ad Arnautovic che rientra dopo l’infortunio del 24 settembre, dovrebbe sedersi anche Barella, per fare posto a Frattesi, come all’andata due settimane fa.