Per Lautaro e compagni ci sono ancora altri traguardi possibili, come sottolinea Il Giornale: "Per una volta più col cuore che col gioco. Decide Frattesi al quinto dei 7 minuti di recupero. L'Inter rimonta l'Udinese in volata, quando già Cioffi pregustava il terzo colpo della sua stagione, fermare i prossimi campioni d'Italia dopo avere già sconfitto il Milan e la Juventus a casa loro. E invece no. La botta di Lautaro finisce sul palo, Okoye immenso per tutta la sera non può nulla, Frattesi è reattivo come nessun altro e l'Inter sbanca anche Udine, tenendo acceso il doppio obbiettivo che si è data per motivarsi in questo lungo conto alla rovescia verso lo scudetto.