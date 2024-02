Dopo il riposo concesso ieri da Inzaghi alla squadra, l'Inter tornerà oggi al lavoro ad Appiano per preparare la sfida con la Salernitana di venerdì. Ed è atteso un bel po' di turnover:

"Con l’andata contro l’Atletico alle porte, qualcuno riposerà. Principali candidati per farsi un “giro” in panchina: Lautaro, Mkhitaryan, Darmian, e attenzione anche a Pavard. Potrebbero trovare spazio dall’inizio, quindi, Arnautovic, Klaassen, Dumfries e Bisseck", spiega il Corriere dello Sport. In dubbio, invece, Frattesi.