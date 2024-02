Ormai in via di definizione gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, per l’Inter adesso le priorità sono anche i rinnovi. I tempi dell’accordo con Lautaro Martinez si sono un po’ allungati rispetto alle previsioni di qualche tempo fa ma resta l’ottimismo per arrivare ad un’intesa fino al 2028. Tra le parti c’è ancora distanza (sia sulla parte fissa che su quella variabile), gli 8 più bonus proposti dal club nerazzurro ancora non sono sufficienti ma nonostante questo si lavora nella direzione giusta. Ci vorrà un po’ di pazienza, l’intenzione di entrambi però è di trovare un punto in comune e questo è l’aspetto per il quale le sensazioni restano positive. L’Inter è consapevole del valore del “Toro” e non ha alcuna intenzione di perderlo. Anzi vuole costruire sempre più su di lui la squadra del futuro. Con un attaccante che oggi vale più di 100 milioni di euro. Perché questo è il valore di un bomber come Lautaro.