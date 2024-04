4 gol nelle ultime 3 partite di Europa League, inclusa la doppietta rifilata al Liverpool in uno degli stadi più iconici del mondo come Anfield Road, e 2 nelle ultime 2 giornate di Serie A: periodo di forma strepitoso per Gianluca Scamacca , che sta trascinando l'Atalanta a suon di reti e giocate da centravanti di altissimo livello. L'ex West Ham sta rispondendo nel migliore dei modi a Gasperini e a Spalletti, che negli scorsi mesi lo hanno più volte pungolato, e punta ora a recitare un ruolo da protagonista assoluto sia con i nerazzurri che con la Nazionale.

Arrivato a Bergamo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, la scorsa estate Scamacca fu vicinissimo all'Inter, che scelse poi di investire quella cifra su un difensore, Pavard, e di puntare su un profilo più esperto e meno costoso per l'attacco, Arnautovic. L'ex Sassuolo, tuttavia, sta dimostrando che sarebbe stato sicuramente un acquisto utile per diversi motivi: 25 anni appena compiuti, qualità tecniche indiscutibili, investimento per il presente e per il futuro.