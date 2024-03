Della Nazionale ha parlato anche ai microfoni di Skysport: «Se l'esclusione dalla Nazionale è stata disciplinare? Non lo so, la gente non sa quello che faccio in camera, si parla di Play Station senza sapere. Non ci rimango male, me ne frego. Volano pregiudizi su di me da quando ho 16 anni ma so quello che sono», ha concluso.