TS – Inter, nuovo scenario: Pavard non disdegnerebbe un’esperienza in Serie A

il nome di Benjamin Pavard rimane nella testa dei dirigenti dell'Inter: i nerazzurri hanno provato già a gennaio a mettere le mani sul difensore francese, in scadenza di contratto nel giugno del 2024 con il Bayern Monaco, ma allora non se ne fece nulla . Oggi, invece, le cose potrebbero essere diverse, con il giocatore che sta valutando l'ipotesi di cambiare aria.

Così scrive Tuttosport: "A proposito di esterni, seppur difensivi, attenzione a Pavard: il francese, riferisce la Bild, ha comunicato al Bayern di voler cambiare squadra. Ha il contratto fino al 2024 e una valutazione intorno ai 15-20 milioni. L'Inter a gennaio aveva pensato a lui in caso di immediata partenza di Skriniar, ma Pavard e Bayern frenarono l'operazione. Ora il vento è cambiato, col giocatore che non disdegnerebbe un'esperienza in Serie A e a Milano. Il Milan in difesa al momento è coperto, mentre l'Inter dovrà rimpiazzare Skriniar".