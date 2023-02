Retroscena Inter: no di Pavard nelle ultime ore di mercato. Il motivo del rifiuto

Il retroscena: il difensore francese avrebbe detto no all'ipotesi di un trasferimento in nerazzurro a gennaio

Le ultime giornate del mercato invernale sono state particolarmente febbrili per l'Inter: il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con la questione Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain a fine stagione, rimasto a Milano per la mancanza di un sostituto immediato, a costo di perdere anche gli ultimi milioni proposti dai parigini. Tra i tanti nomi vagliati in viale della Liberazione per rimpiazzare il difensore slovacco ci sarebbe stato anche quello di Benjamin Pavard: il francese, classe '96, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il Bayern Monaco, e rischia di trovare ancor meno spazio ora che in Baviera è arrivato Joao Cancelo dal Manchester City.