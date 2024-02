Diverse le attività messe in campo e portate avanti con successo in questi dieci anni. A cominciare da “IO Tifo Positivo” e “Sport in Cattedra”, nate con l’esigenza di trasmettere ai ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di 1° grado della città di Milano i valori positivi universali dello sport, attraverso un percorso educativo che prevenga il tifo violento e il razzismo, e che promuova invece il rispetto reciproco tra avversari, la lealtà e la collaborazione.