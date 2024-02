Cambi pronti in casa Inter per la sfida contro la Salernitana di venerdì: dalla difesa all'attacco, le novità secondo Sky Sport

Cambi pronti in casa Inter per la sfida contro la Salernitana di venerdì. Dalla difesa all'attacco, per Sky Sport saranno almeno 4/5 le novità di formazione. Una obbligata visto l'infortunio di Acerbi: pronto de Vrij al centro del reparto. "Klaassen potrebbe avere chance dal 1’, idem Sanchez, da capire se ci saranno sia lui che Arnautovic o se uno dei due giocherà con Lautaro o Thuram. Dumfries ripartirà dal 1’, su questo ci sbilanciamo", le parole dell'inviato di Sky ad Appiano Gentile.