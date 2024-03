Contro il Bologna non hanno giocato Pavard, Dimarco e Lautaro in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League dell'Inter contro l'Atletico Madrid. Ci sono da verificare le condizioni di CarlosAugusto, rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo per un affaticamento al polpaccio destro e quelle di Arnautovic, che come vi abbiamo raccontato, si è procurato per un risentimento ai flessori della coscia destra.