Inter, secondo tempo dirompente: Benfica annichilito. Questo il merito dei nerazzurri

Dopo il pareggio all'esordio contro la Real Sociedad in Champions League, l'Inter trova i tre punti e il primato nel girone insieme proprio agli spagnoli. Contro il Benfica la squadra di Inzaghi gioca una partita quasi perfetta, solo Trubin evita un pesante ko ai portoghesi. "La ripresa è stata dirompente e portoghesi sono stati letteralmente annichiliti. I tre punti valgono il primato del girone, assieme alla Real Sociedad, e complicano maledettamente la vita agli uomini di Schmidt, alla seconda sconfitta. Il merito della banda nerazzurra è stato quello di non fermarsi, di continuare a tirare spallate", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Anche quando sembrava che la fortuna avesse chiuso entrambi gli occhi: vedi i due legni colpiti da Lautaro, più iellato che colpevole. Ad ogni modo, la stoccata decisiva l’ha rifilata Thuram, che ha finalizzato una galoppata di Dumfries. Sull’onda, i nerazzurri hanno tentato in tutti i modi di chiudere i giochi, ma tra salvataggi sulla linea e prodezze di Trubin (non a caso l’Inter lo avrebbe voluto a Milano), tutto è rimasto in bilico fino all’ultimo. Fermo restando che, dopo Aursnes in avvio, il Benfica non è più riuscito a rendersi veramente pericolo. Tanto che, per la quinta volta su 8 gare ufficiali, la porta di Sommer è rimasta inviolata".