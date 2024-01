Sky – Inter, comincia periodo trafficato. Sulle corsie si viaggia a tutta velocità

Arriva un momento intenso per i nerazzurri con le gare di campionato, la Supercoppa e poi il ritorno della CL. Inzaghi ritrova i suoi esterni e c'è pure Buchanan

L'abbondanza fa bene. L'Inter adesso ha ritrovato Dimarco a sinistra, a destra sono a disposizione di Inzaghi Darmian, Dumfries e Buchanan, ultimo acquisto nerazzurro. Splendono le fasce in vista della partita contro il Monza (sabato alle 20.45). «Giocatore con esperienza e ottime qualità servirà tempo per l'inserimento ma ha fatto due-tre allenamenti buonissimi in settimana», ha detto il tecnico del nuovo arrivato.