Marco Andreolli ha analizzato la stagione dell' Inter : "I numeri sono da primato. L'Inter ha primeggiato da tutti i punti di vista e in tutte le classifiche. È riuscita a migliorare in tutto, è stato un campionato dominato che l'ha vista trionfare in maniera superba. Le reti segnate e la differenza con i gol subiti inquadrano perfettamente il percorso della squadra fino a qui. Numeri in difesa? Sempre equilibrata e compatta, la capacità dei giocatori di interpretare ruoli diversi avendo l'esatta percezione di quello che serve in campo. Ciò dimostra la crescita di questa squadra".

"I numeri di questa Inter sono importantissimi. 41 partite consecutive in cui l'Inter va a segno? L'Inter ha avuto un rendimento costante che è aumentato gara dopo gara. Anche nel derby, così sentito, hanno approcciato con la tranquillità e la sicurezza tipiche delle grandi squadre. C'è la voglia di continuare questo straordinario cammino, di mettere in campo solidità e concentrazione. La voglia di celebrare lo scudetto con i propri tifosi. Juric ha fatto qualche cambio, anche di modulo. Il modo in cui questa Inter va in gol dimostra la sua grande crescita. Ha un modo totale di attaccare. Attacca gli spazi in verticale in maniera fulminea. La Thula? Miglior coppia in Italia ma forse anche in Europa", ha concluso Andreolli.