"Per 2 anni ha cambiato moduli e gerarchie in continuazione mentre stavolta ha deciso come avrebbe giocato la squadra (3-5-2) in anticipo, quali erano i punti fissi e quali i talenti (Yildiz, ad esempio) che avrebbero potuto emergere durante l’anno. Non a caso soltanto ora si gioca lo scudetto. Sì, lo scudetto".