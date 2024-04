EDICOLA / CdS: L’Inter vede le stelle. Se batte il Milan è campione d’Italia

Dalla partita di San Siro a Udinese-Roma sospesa al 72esimo, sull'uno a uno per il malore di N'dicka. Crolla a terra: dolori al petto. È in ospedale, escluso l'infarto. È uscito in barella, possibile trauma contusivo dopo uno scontro di gioco. De Rossi e la squadra sempre al suo fianco. Notte in osservazione.