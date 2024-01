Inter-Verona, pagelle CdS: Acerbi, comprensibile stanchezza. Barella confuso

I nerazzurri vincono 2-1 grazie al gol in pieno recupero di Frattesi, migliore in campo dei suoi insieme a Lautaro

L'Inter vince, non senza faticare, contro il Verona e si laurea campione d'inverno. Per il Corriere dello Sport i migliori in campo dei nerazzurri sono gli autori dei due gol: Frattesi ("Massima resa anche in una manciata di minuti") e Lautaro ("Torna e trova subito la rete. Ma la sua prestazione è anche altro: punto di riferimento della manovra, cerca sempre il dialogo con i compagni e delizia con una serie di giocate spettacolari"). Male Acerbi: "Si fa prendere il tempo da Henry sul pareggio gialloblù. Dopo le difficoltà con il Genoa, forse è il segnale di una comprensibile stanchezza". Sotto tono Barella: "Suo il diagonale respinto da Montipò su cui si avventa Frattesi. Ma è l'unico lampo di una gara confusa".