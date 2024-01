Frattesi, battesimo nell’interismo: ora sa che a San Siro una cosa non può mancare

Quelli come lui li chiamano eroi della provvidenza. Farsi trovare al posto giusto nel momento giusto è un'arte che Davide Frattesi conosce bene e che ieri è servita per il preziosissimo 2-1 in Inter-Verona. E' lui l'uomo copertina nel day after. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "«Datemi un defibrillatore, qua rischio un infarto», urla appena dentro al tunnel di San Siro Davide Frattesi, denudato come gli eroi greci. L’Inter rischiava davvero di restare in mutande per la Befana e, alla fine, in mutande è rimasto solo lui. Nell’esultanza senza freni appeso al cancello e, quando Marcus Thuram l’ha sollevato in cielo come un trofeo di caccia, il fondoschiena di Davide è stato mostrato al mondo.