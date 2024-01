Inter-Verona, pagelle TS: Thuram tiene tutti i palloni, Arnautovic fantozziano

Inter-Verona finisce con il punteggio di 2-1 in favore dei nerazzurri. Per Tuttosport i migliori in campo della formazione interista sono Frattesi e Thuram (“La sponda per Mkhitaryan da cui nasce l’1-0 è una delizia, in più tiene tutti i...

Inter-Verona finisce con il punteggio di 2-1 in favore dei nerazzurri. Per Tuttosport i migliori in campo della formazione interista sono Frattesi e Thuram ("La sponda per Mkhitaryan da cui nasce l’1-0 è una delizia, in più tiene tutti i palloni che gli arrivano"). Male, malissimo Arnautovic: "Perde palla sul gol del Verona, poi se ne mangia due in modo a dir poco fantozziano".