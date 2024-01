Inter, novità in Curva dal 2024. A partire dalla gara col Verona uno storico cambiamento

A partire dalla gara di oggi non ci saranno più i vecchi stemmi dei gruppi storici della curva dell'Inter, ma tutti sotto un unico nome

L'Inter scenderà in campo oggi a ora di pranzo, alle 12.30, con il Verona a San Siro. La squadra di Inzaghi insegue i tre punti per laurearsi campione d'inverno. A sostenere i nerazzurri ci saranno, come sempre, i numerosissimi tifosi interisti. Ma ci sarà una novità sugli spalti del Meazza.