ESCLUSIVA Mandorlini: “Inter la più forte, ma ora non può sbagliare. Arnautovic…”

L'Inter è pronta a tornare in campo. I nerazzurri ospiteranno domani al Meazza l'Hellas Verona, dopo il pareggio esterno con il Genoa, nel tentativo di consolidare il primato e allontanare gli assalti della Juventus. Per presentare la gara delle 12:30 abbiamo intervistato, in esclusiva per Fcinter1908.it Andrea Mandorlini, doppio ex.