Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato così la sconfitta rimediata allo scadere contro la Roma: "Stiamo commentando una partita dove le ragazze hanno messo in campo una grande prestazione, giocandosela alla pari contro le campionesse d'Italia e che probabilmente si ripeteranno quest'anno. Un applauso alle nostre ragazze, dispiace perchè il risultato veramente non rispecchia la gara che hanno giocato. C'è grande dispiacere soprattutto per loro, per quanto ci hanno fatto vedere in campo e in queste settimane. È l'inizio di un percorso importante, perchè giocare alla pari a questi livelli significa una crescita importante.