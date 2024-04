Erano tutti in Galleria Vittorio Emanuele a vedere la partita e si stavano riparando dalla pioggia. Al triplice fischio è bastato un attimo e Piazza Duomo si è riempita di tifosi nerazzurri in festa. Lo scudetto è arrivato proprio nel derby col Milan. Una vittoria che vale pure la seconda stella e che è storica. Lautaro Martinez, in lacrime, appena è arrivata la vittoria, ha visto dai social del club la reazione dei sostenitori nerazzurri radunati per far festa.