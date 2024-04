Dimarco: “Scudetto nel derby e seconda stella: è storia. Canto solo cori sull’Inter”

Anche Federico Dimarco a DAZN commenta la vittoria dello scudetto dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Penso che sia la vittoria del gruppo, riduttivo nominarne uno, bisogna fare i complimenti a tutti, dal mister e lo staff a chi lavora sempre con noi. Io ora festeggio con la squadra, poi mi presento in Duomo coi tifosi, ditegli di aspettarmi. Io l’ho fatto qualche scudetto in mezzo alla gente, per questo ci andrò sicuramente. Ringrazio mia moglie che mi sta sempre vicino, i miei figli, tutta la mia famiglia, le persone che lavorano con me, tutte persone che mi aiutano da sempre, tutti i giorni per migliorare e raggiungere questi obiettivi. Abbiamo scritto la storia e siamo felicissimi. Faccio ancora fatica a realizzarlo, ma siamo felicissimi, siamo campioni d’Italia, abbiamo vinto la seconda stella. Ci sono poche parole da dire, bastano i fatti sul campo.