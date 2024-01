"Inzaghi per sempre Nella scelta nerazzurra di Inzaghi c’è sicuramente la voglia di continuità tattica. Conte ha impostato un 3-5-2 granitico e ripartente, con Lukaku punto di riferimento totale. Inzaghi lavora sull’impostazione bassa e scatena gli esterni in proiezione offensiva contemporanea. Nell’ultimo torneo la svolta coraggiosa: Calhanoglu play e Mkhitaryan accanto. L’Inter del doppio regista dà una scossa alla monotonia del primo 3-5-2. Thuram è l’interprete perfetto per una nuova fase offensiva duplice: l’Inter può attaccare manovrando con Calha e Miki alti, oppure chiudersi per rilanciare le fughe del francese".