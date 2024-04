Il tecnico dell'Inter non vuole cali di tensione per potersi giocare nel derby la vittoria dello scudetto e la seconda stella

"C’è un’aria sospesa attorno all’Inter: lo scudetto è dietro l’angolo, ma servono altre due vittorie per giocarselo già il 22 aprile a San Siro, nel derby in casa del Milan, con tutto ciò che comporta, anche l’eventualità di dover rinviare la festa in caso di mancata vittoria. Sempre dando per scontato che gli scontri testa-coda finiscano nel modo più atteso, un fatto che quando c’è di mezzo l’Udinese non è così automatico. Naturale quindi che Simone Inzaghi voglia tenere la sua squadra sul pezzo, cambiando solo la difesa per gli acciacchi di Bastoni e De Vrij (c’è Augusto centrale di sinistra) e dando spazio a Dumfries a destra", spiega il Corriere della Sera.