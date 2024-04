"E allora vanno bene i sorrisi alla partenza in aereo per Udine, certo. Ma il tecnico ha battuto sul tasto della concentrazione. Il primo obiettivo, lo scudetto. Che non è stato ancora centrato e nessuno in casa Inter ha voglia di prolungare troppo l’attesa, anche per una gestione fisica dei protagonisti: si va verso un’estate i cui molti di loro saranno impegnati tra Europei e Coppa America. E siamo pur sempre alla vigilia di una stagione, la prossima, in cui si giocherà 11 mesi su 12. Della serie: non è in discussione il finale, neppure il Milan che insegue crede realmente alla possibilità di una rimonta. Ma uno stress nervoso il più possibile ridotto da qui in avanti, gestendo dunque anche i tempi del successo e della seconda stella, è quel che si augurano tutti nel mondo Inter, da Inzaghi ai dirigenti fino ai giocatori stessi", sottolinea Gazzetta.