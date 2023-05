F.Inzaghi: “Milan-Inter? Leao sarebbe perdita pesante. Ma punterei su…”

Sarà un doppio Inter-Milan speciale per i diretti interessati, ma anche per molti di quelli che lo guarderanno dalla tv. Come Filippo Inzaghi, grande ex rossonero e fratello dell'allenatore nerazzurro Simone, col cuore quindi diviso a metà nell'arco dei 180' del Meazza. L'ex bomber si è soffermato, nell'intervista concessa a TMW, sulla possibile esclusione di Leao.