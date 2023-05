Pioli: “Dell’Inter non temo nulla, solo grande rispetto. Siamo forti anche senza Leao”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del match contro l'Inter, Stefano Pioli ha parlato così: "C'è concentrazione ed entusiasmo, il percorso in Champions è eccezionale e ci ha portato a questo momento, vogliamo giocarci le nostre carte a disposizione. Farò leva sulle qualità dei miei giocatori, sulla voglia di essere squadra e cercare di ripetere le prestazioni con Tottenham e Napoli che ci hanno permesso di superare avversari molto forti come l'Inter"

"Non temo nulla ma abbiamo grande rispetto. Se arrivi in semifinale di Champions vuol dire che hai grandissime qualità e ce le abbiamo anche noi. Vogliamo fare la nostra miglior partita dal punto di vista tecnico e tattico, serve anche determinazione"

"Oggi è andata bene, ha lavorato solo sul dritto. Domani sarà qua e spingerà al massimo per capire se sarà della partita o meno. Se viene convocato può giocare, altrimenti aspetteremo la prossima. La speranza è di avere tutti a disposizione, sappiamo che Leao ha caratteristiche uniche ma so quanto sono fuori i miei giocatori. Se ci sarà, bene altrimenti saremo sempre il Milan. Ai tifosi mi sento di dire che tutti insieme possiamo fare qualcosa di eccezionale, se vogliamo raggiungere un traguardo impensabile ad inizio anno dobbiamo fare qualcosa di straordinario"

Gli ultimi due derby non sono andati benissimo, il primo è andato bene

"Non conta niente: i tre derby già giocati non contano. In Champions è un'altra storia, sarà un altro ambiente, conterà solo quello che riusciremo a fare domani sera. Conosco i miei giocatori, so quanto possono dare. Sogno Istanbul? C'è il presente, bello da vivere e affrontare, dobbiamo farlo con personalità, coraggio, volontà e determinazione. Ci siamo costruiti questo percorso e vogliamo andare avanti"