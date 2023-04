Milan-Inter sarà Lautaro contro Giroud. Il Toro si è ritrovato ed è già a quota 7 nei derby

"E’ vero che Olivier Giroud quella volta, 5 febbraio 2022, si è girato e con due gol in 3 minuti ha sfilato lo scudetto dalle tasche dell’Inter. ma è anche vero che Lautaro, di gol nel derby, ne ha segnati 7, compreso quello che ha deciso l’ultima stracittadina del 5 febbraio 2023. Sette gol come Lorenzi, Boninsegna e Altobelli. Dopo un periodo difficile, il Toro ha ritrovato il gol in Champions, contro il Benfica, osannato da San Siro al momento della sostituzione per l’ottima prestazione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Giroud e Lautaro hanno segnato entrambi nell’ultimo quarto di finale, quasi un guanto di sfida prima di affrontarsi in semifinale. Erano entrambi allo stadio di Lusail, in Qatar, il 18 dicembre scorso. Olivier titolare della Francia in finale, Lautaro è entrato solo nei supplementari, ma ha sollevato la coppa. Sarà l’unico campione del mondo in carica presente nei due derby milanesi. Giroud è un’enciclopedia, ma per gli 11 anni in meno, per l’incidenza nel gioco della squadra, il fattore centravanti è a favore dell’Inter", spiega Gazzetta.