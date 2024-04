Behrami: “Inzaghi avrà il potere di pressare l’Inter per chiedere chi vuole

Valon Behrami, su DAZN, ha dato un suo consiglio a Inzaghi su come proseguire il suo percorso con l'Inter una volta vinto lo scudetto in questa stagione. «Vinco lo scudetto e cerco di dare forma alla mia squadra, quindi chiedo un giocatore con determinate caratteristiche e metto pressione alla società perché sono nella posizione di farlo», ha sottolineato l'ex giocatore mettendosi nei panni del mister.

L'ex giocatore ha anche aggiunto: «Gli anni prima ci si aspettava di più da lui, che desse il suo contributo alla squadra. Ma nella prossima stagione potrà mettere pressione anche se non ci sono situazioni finanziare non chiarissime, ma lui potrà imporsi, ha questo tipo di potere. Credo che se decidesse di non rimanere all'Inter, abbia alternative. Però penso anche che non sia quella la sua direzione, credo voglia restare, e che possa dire la sua sul mercato anche proprio grazie al fatto che ha vinto lo scudetto».