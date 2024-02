"Prima del suo arrivo, l’Inter era uscita per 3 anni consecutivi nel girone: una volta con Spalletti e 2 con Conte. Inzaghi l’ha sempre superato, ha raggiunto una finale, è uscito agli ottavi col Liverpool e dopo l’andata con l’Atletico è in piena corsa per entrare un’altra volta fra le prime 8 d’Europa. Sono questi risultati che consentiranno all’Inter di partecipare alla prima edizione del ricco mondiale per club, in programma negli Usa nell’estate del 2025. In totale per Inzaghi, 28 partite in Champions sulla panchina nerazzurra, con 15 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte (contro Real e Bayern 2 volte, più Liverpool e City: quindi sempre e solo grandissime squadre)".